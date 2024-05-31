Kayan aracı durdurmak isterken altında kaldılar

Kaynak: İHA
Kayan aracı durdurmak isterken altında kaldılar

Aksaray'da meydana gelen bir kazada, park halindeki bir araç aniden geriye doğru hareket etmeye başladı ve bu sırada aracı durdurmaya çalışan iki kişi yaralandı.

Olay, Hacılar Harmanı Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın otopark girişinde gerçekleşti. Yetkililerden alınan bilgiye göre, 70 yaşındaki Z.D. isimli sürücü, 34 FJ 330 plakalı Volkswagen aracını otopark rampasına park etti.

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Sürücü, komşusu 60 yaşındaki H.B. ile sohbet ederken, aracın el frenini çekti ancak vitesi boş konumda bıraktı. Bu ihmal sonucu araç, geri geri kaymaya başladı ve Z.D. ile H.B., aracı durdurma çabası içindeyken yaralandılar.

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Çevredeki diğer komşuların hızla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. 112 Acil Yardım ekipleri, yaralılara ambulansta ilk müdahaleyi yaparak onları Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Polis, kazanın ardından incelemelerde bulunurken, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Mahalle muhtarı Mehmet Tutsak, yaşananları "Araç garaja indirilirken boşta kalmış ve geriye doğru kayarak iki kişiyi duvar arasında sıkıştırmış. Her ikisi de yaralandı" sözleriyle aktardı.

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