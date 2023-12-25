Kaybolan çocuktan kara haber geldi

Kaynak: İHA
Kaybolan çocuktan kara haber geldi
Kahramanmaraş’ta baraja balık avlamaya giden ve kayıp olan bir çocuğun cesedi bulundu.

İHA’nın aktardığına göre, Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesine bağlı Hasancıklı Mahallesi’nde dün akşam baraja balık avlamak için giren üç kişiden biri gölde boğuldu.

AFAD, UMKE ve Kahramanmaraş İtfaiye Sualtı Arama Kurtarma ekipleri, gölde yoğun yosun olması nedeniyle arama çalışmalarını sabaha kadar sürdürdü.

Ekipler, gruplar halinde bot ve dron kullanarak kayıp çocuğu aradı ve sonunda Mutesem Billim Elcasim (13) adlı çocuğun cesedine ulaştı.

Elcasim’in cesedi, baraja girdiği yerden yaklaşık 500 metre uzakta bulundu ve otopsi için Uludere Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

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