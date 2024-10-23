Kaybolan cüzdan sahibine verildi

Kaynak: İHA
Kaybolan cüzdan sahibine verildi

Sinop'un Boyabat ilçesinde düzenlenen Geleneksel Boyabat Panayırı'nda kaybolan bir cüzdan, polis tarafından sahibine teslim edildi.

Sinop'un Boyabat ilçesinde düzenlenen Geleneksel Boyabat Panayırı'nda kaybolan bir cüzdan, polis memurlarının duyarlılığı sayesinde sahibine ulaştırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Boyabat ilçesinde düzenlenen Geleneksel Boyabat Panayırı alanında devriye gezen bir polis memuru tarafından içerisinde çeşitli kredi kartları, kimlik kartı ve önemli evraklar bulunan bir cüzdan bulundu. Cüzdanın içerisinde yer alan kimlik bilgileri sayesinde, cüzdanın sahibi olduğu tespit edilen vatandaşa ulaşıldı. Konya ilinde ikamet eden ancak Kastamonu Tosya ilçesinde çalışan vatandaşın, Boyabat Panayırı'nı ziyaret ettiği esnada cüzdanını kaybettiği ve fark etmediği öğrenildi. Polis memurunun sayesinde cüzdanına kavuşan vatandaş, büyük bir sevinç yaşayarak, Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek cüzdanını teslim aldı. Cüzdanını alan vatandaş, kaybolan eşyalarının tamamını teslim almanın mutluluğunu yaşarken, göstermiş oldukları duyarlılık nedeniyle polis memurlarına teşekkür etti.

Kaybolan cüzdan sahibine verildi

Kaybolan cüzdan sahibine verildi

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