Kaybolan Kanadalı turist bulundu: 15 kilometre yol yürüdü, yardım istedi

Muğla’da Babadağ'dan single (tekli) atlayış yaptıktan sonra bir daha haber alınamayan, Kanadalı turist Richard Sean Taylor (44) bulundu. Taylor'un bulutlu hava nedeniyle Ölüdeniz iniş pisti yerine bilmediği ormana indiği, 2 gün boyunca 15 kilometre yürüyerek en yakın yerleşim yeri olan Karaağaç mevkisine ulaşıp, köylülerden yardım istediği ortaya çıktı.

KAYNAK: AA
Kaybolan Kanadalı turist bulundu: 15 kilometre yol yürüdü, yardım istedi

Fethiye ilçesine tatile gelen ve Ölüdeniz Mahallesi'nde konaklayan Kanada uyruklu Richard Sean Taylor (44) 30 Eylül'de Babadağ'dan single atlayış yaptıktan sonra, bulutlu hava nedeniyle Ölüdeniz iniş pisti olan Belceğiz plajı yerine ormana iniş yaptı. Ancak Taylor'un akşam saatlerinde konakladığı otele dönmemesi üzerine yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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15 KİLOMETRE YOL YÜRÜDÜ, YARDIM İSTEDİ

Geniş bir bölgede JAK, AFAD, AKUT ile MAG ekipleri, 48 saat arama-kurtarma çalışması yaptı. Çalışmalar, sürerken, Kanadalı turistin Seydikemer ilçesi Karaağaç mevkisinde olduğu bilgisi geldi. Taylor'un, bulutlu hava nedeniyle bilmediği bir ormana indiği, 2 gün boyunca yavaş yavaş yürüdüğü, geceyi güvenli bir bölgede geçirdiği, ardından yine yürüyerek Ölüdeniz'e 15 kilometre mesafedeki Karaağaç mevkisine ulaştığı öğrenildi. Burada köylülere kayıp olduğunu anlatan turist için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verildi. Bunun üzerine jandarma ve sağlık ekipleri, Karaağaç mevkisine gidip, Taylor'u aldı. Sağlık kontrolleri yapılan Taylor'un, durumunun iyi olduğu belirlendi. Taylor, daha sonra jandarma ekiplerince konakladığı Ölüdeniz'deki oteline bırakıldı.

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