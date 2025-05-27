Kaybolan yavru karacanın annesiyle buluşması duygulandırdı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kaybolan yavru karacanın annesiyle buluşması duygulandırdı

Bartın'da ormanda bulunan 2 aylık yavru karaca, muayenesi sonrası yeniden aynı bölgeye bırakıldı.

Ormanda kaybolan 2 aylık yavru karacayı bulan vatandaşlar, durumu Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Gelen ekipler yavru karacayı teslim aldı. Veterinerin yaptığı muayenenin ardından ekipler, sağlık durumu iyi olan yavruyu bulunduğu bölgeye götürüp bıraktı. Ekipler, yavru karacanın durumunu takip etmek için de alana fotokapan kurdu. 3 gün sonra görüntüleri inceleyen ekipler, yavru karacanın annesi tarafından bulunduğunu gördü. Görüntülerde, yavru karacanın annesi tarafından bulunduktan sonra birlikte gözden kayboldukları anlar yer aldı.

Kaybolan yavru karacanın annesiyle buluşması duygulandırdı

Kaybolan yavru karacanın annesiyle buluşması duygulandırdı

Kaybolan yavru karacanın annesiyle buluşması duygulandırdı

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