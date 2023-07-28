Kayganlaşan yolda iki otomobil çarpıştı

Kaza Kültür Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mehmet Akif Caddesi üzerinde seyir halinde olan Ö.D. idaresindeki 81 EA 636 plakalı otomobil, Rasim Bedir Paşa istikametinde seyir halinde olan B.B. idaresindeki 81 ABL 782 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile otomobillerde bulunan 3 kişi hafif yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulunurken, kaza sebebi ile tek şeritten verilen yol araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.