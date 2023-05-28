Kayınbaba ve kayınbirader damada sokakta kurşun yağdırdı

Adana’da kayınbaba ve kayınbiraderin kaldırımda oturan damada eşiyle tartıştığı için kurşun yağdırması anbean görüntülendiği bildirildi.

Kayınbaba ve kayınbirader damada sokakta kurşun yağdırdı

İHA'nın haberine göre; Edinilen bilgiye göre, olay, Adana'da merkez Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim Doğan eşiyle tartıştı.

Bir süre sonra tartışmaya Doğan’ın kayınbabası Ayın K. ve kayınbiraderi Mehmet K. da katıldı. Tarafların tartışması kavgaya dönüşmeden komşuları araya girdi.

Taraflar olay yerinden ayrıldı. Damat İbrahim Doğan daha sonra evden çıkıp kaldırımda oturmaya başladı. Bu sırada kayınbaba ve kayınbirader damadın yanına gelerek ikisi birden tabancayla ateş açmaya başladı. Aksiyon filmlerini aratmayacak görüntüler ise anbean güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Baba ve oğlu damadı vurduktan sonra olay yerinden kaçtı.

Oturduğu yerden yere düşen yaralı damak ise çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis zanlı baba ve oğlu bulmak için çalışma başlattı.

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