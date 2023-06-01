Kayınbiraderini öldüren kadın tutuklandı

Karaman’da kayınbiraderini bıçaklayarak öldüren kadın tutuklanırken, eşine ev hapsi cezası verildi.

Kayınbiraderini öldüren kadın tutuklandı

İHA'nın haberine göre, yaşanan olaydan sonra eşi E.Y ile birlikte jandarma tarafından gözaltına alınan cinayet zanlısı Emine Y. (24), Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Emine Y., adliyeye getirilişi sırasında gazetecilerin ‘Kayınbiraderinizi neden öldürdünüz’ sorusuna cevap vermezken, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emine Y.’nin eşi E.Y.’ye ise ev hapsi cezası verildi.

Olaydan kısa süre sonra suç aleti bıçakla birlikte gözaltına alına Emine Y., jandarmada verdiği ilk ifadesinde kayınbiraderi İbrahim Yağal’ın (32), devamlı olarak eşi ve kendisine şiddet uyguladığını, olay günüde yine eşi ile kendisini darp ettiği için bıçakladığını söylediği öğrenildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Jandarma ve Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardında İbrahim Yağal’ın cesedi Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada otopsi işlemleri tamamlanan Yağal, dün ikindi namazının ardından Kazımkarabekir ilçesinde toprağa verildi.

Olay, dün sabah saat 06.30 sıralarında Karaman’ın Kazımkarabekir ilçesi Hacı Baba Dağı eteklerinde yaşanmıştı. Emine Y. (24), kendisi ile eşi E.Y.’yi darp eden kayınbiraderi İbrahim Yağal’ı vücudunun çeşitli bölgelerinden bıçaklayarak öldürdü.

Olaydan sonra dağlık alana kaçarak saklanan cinayet zanlısı Emine Y., jandarma tarafından telefonla ikna edilerek suç aleti bıçakla birlikte gözaltına alınmıştı.

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