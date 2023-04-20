Kayınpederi damadını bıçakladı

İzmir'de kayındeperi R.K.'nın evine giden R.T. bir süre sonra tartışmaya başladılar. Tartışma kavgaya dönüşünce R.K. damadı R.T'yi göğsünden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan R.T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu açıklandı.

Kayınpederi damadını bıçakladı

Editör: Oğuz OK

Kanlı saldırı saat 00.15 sıralarında Karabağlar ilçesi, Kibar Mahallesi 3806 Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre, R.T. aralarındaki sorunu çözmek için kayınpederi R.K.'nin evine gitti.

İçeriye giren R.T, bir süre sonra açıklanmayan konu nedeniyle kayınpederi R.K. ile yine tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Damat ve kayındeper bıçaklarla birbirinin üzerine saldırdı. Damat R.T., göğsüne aldığı bıçak darbesiyle kanlar içinde yere yığıldı.

Bağırış seslerini duyan sokak sakinleri durumu polise ihbar etti.Olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan R.T., ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. R.T.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü açıklandı.

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