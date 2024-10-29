Kayınpederinin ameliyatının ertelenmesine sinirlendi, doktora saldırdı

Şişli'de kayınpederinin ameliyatının bir gün ertelenmesine kızan İ.C.A. yakınlarıyla birlikte geldiği hastanede doktor R.B. ile tartışmaya girdi. Doktora küfürler savuran R.B. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen İ.C.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, Kaptanpaşa Mahallesi'nde bir hastanede meydana geldi. Aktarılan bilgilere göre bir süre önce kayınpederi hastaneye getirilen İ.C.A., ameliyat için verilen tarihin bir gün bırakıldığını öğrendi. Öfkelenen İ.C.A yakınlarıyla birlikte ameliyatı yapacak olan doktor R.B. ile tartışmaya başladı.

Doktora küfür eden İ.C.A. bankonun üzerinden atlayarak doktora saldırdı. Saldırgan doktora kucakladığı sandalye ile vurmaya çalıştı. Saldırı karşısında doktor koşarak kaçarken, saldırgan ise özel güvenlik görevlilerinin müdahalesi sonrası etkisiz hale getirildi.

Yaşananlar korkutucu anlar ise hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan İ.C.A. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. İ.C.A., 'Kasten Yaralama' ve 'Tehdit - Hakaret' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.