Kayıp Bakan Mehmet Şimşek müjde ile döndü! 41 milyar liralık kefalet desteği...

12 Şubat tarihinden beri ortalıkta gözükmeyen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 28 Şubat tarihinde G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'nda görülmüştü. Şimşek ise Ramazan ayının ilk gününde X hesabı üzerinden ihracatçılar ve döviz kazandırıcı faaliyet gösteren firmalar için 50 milyar liralık kredi hacmi oluşturacak yeni bir kefalet paketini başlattığını açıkladı. Paketin toplam kefalet limiti ise 41 milyar lira olarak belirlendi.

TOPLAM KEFALET LİMİTİ 41 MİLYAR LİRA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, reel sektör için bir destek paketi açıkladı. X hesabı üzerinden açıklama yapan Şimşek, destek paketinin detaylarını açıkladı. Yeni paket, ihracatçılar ve döviz kazandırıcı faaliyet gösteren firmalar için yaklaşık 50 milyar liralık kredi hacmi oluşturulmasını sağlayacak. Paketin toplam kefalet limiti ise 41 milyar lira olarak açıklandı.

Dezenflasyon sürecinin kısa vadeli etkilerini en aza indirmek için programımızın başından beri ihracatçılarımızın yanında olduk.



İhracatçılarımızın uygun şartlarda finansmana erişim imkanlarını artırmak için Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında 50 milyar TL kredi hacmi… https://t.co/3SUKQFVG2k — Mehmet Simsek (@memetsimsek) March 1, 2025

DESTEK DETAYLARI

Yeni destek paketinin 15 gün içinde devreye alınacağını söyleyen Şimşek, ihracatçılara uygun şartlarla finansman desteği sağlamak için Hazine destekli kefalet sistemini etkin olarak kullandıklarını söyledi. Paket ile beraber, İhracatı Geliştirme AŞ (İGE) aracılığıyla KOBİ’lere ve ihracatçı firmalara finansman desteği olanağı sağlanacak. Dijital dönüşüm yatırımlarına yönelik 1 milyar lira kefalet limitli ayrı bir destek paketinin de oluşturulacağı belirtildi. Katılım finans esaslarına uygun finansman talep eden firmalar için 5 milyar lira kefalet limitiyle yeni bir destek paketi tasarlandı.

İhracatçılar için mevcut döviz satış zorunluluğu da yüzde 25’e düşürülürken, yeni düzenlemelerle, ihracatçıların kambiyo yükümlülükleri hafifletilecek, menkul satış sözleşmelerindeki ödeme yükümlülükleri ise döviz veya dövize endeksli olarak gerçekleştirecek.

KAYIP BAKAN 16 GÜN SONRA ORTAYA ÇIKTI

Mehmet Şimşek’in 12 Şubat tarihinden beri ortalıkta gözükmemesi tartışma nedeni olmuştu. Şimşek, 28 Şubat’ta Güney Afrika’da ortaya çıktı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town şehrine gitti.