Kayıp başvurusunda bulunduğu kızları istismar ettiği iddiasıyla gözaltına alındı; linçten polis kurtardı

Kaynak: DHA
Kayıp başvurusunda bulunduğu kızları istismar ettiği iddiasıyla gözaltına alındı; linçten polis kurtardı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, birlikte yaşadığı kadının kaybolan kızlarını bulmak için televizyon programına katılan Selahattin Y., 2'si engelli 3 kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyete getirilmesi sırasında vatandaşların linç girişimi polis tarafından engellendi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Beş yıl önce Ortaca'nın Ekşiliyurt Mahallesi'ne yerleşen ve bahçe işleriyle uğraşan Selahattin Y., birlikte yaşadığı kadının kızları F.T.B. (24) ve B.D.'nin (18) 17 Mayıs'ta evden kaçtığını belirterek, kayıplarını bulmak için bir televizyon programına katıldı. Ancak, kayıp olduğu bildirilen F.T.B. ve B.D. aynı programa çıkıp, Selahattin Y.'nin kendilerine ve diğer kardeşlerine cinsel istismarda bulunduğunu açıkladı. Selahattin Y., iki kızın kendisine iftira attığını ve uyku ilacı içirdiklerini iddia etti.

Savcılık, F.T.B. ve B.D.'nin açıklamalarını ihbar kabul ederek harekete geçti. Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Selahattin Y.'yi evinde gözaltına aldı. Sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemleri altında emniyete getirilen şüpheli, vatandaşların tepkisiyle karşılaştı. Polis, şüpheliyi linç etmek isteyen kalabalığı engelledi. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Selahattin Y.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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