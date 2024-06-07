Kayıp çocuğun cesedi sulama kanalından çıktı

Edinilen bilgiye göre, Tarsus ilçesinde Atalar-Yeşiltepe arasında yer alan sulama kanalında bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını fark eden vatandaşlar olayı jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine ulaşan ekipler tarafından ceset kanaldan çıkarıldı. Cansız beden kesin ölüm nedeninin tespit edilebilmesi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Yapılan incelemelerde cesedin 1 Haziran Cumartesi günü ailesi tarafından kayıp olarak bildirilen Serkan Fidan adlı vatandaşa ait olduğu belirlendi.

İddiaya göre Fidan son olarak, Yunus Emre Mahallesi'ndeki evinden ekmek almak için markete giderken görülmüştü. Serkan Fidan'ın cesedini ailesi kıyafetlerinden teşhis etti.

Jandarmanın olayla ilgili başlattığı tahkikat sürüyor.