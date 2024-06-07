Kayıp çocuğun cesedi sulama kanalından çıktı

Kaynak: İHA
Kayıp çocuğun cesedi sulama kanalından çıktı

Mersin'in Tarsus ilçesinde 7 gün önce kaybolduğu belirtilen çocuğun cansız bedeni sulama kanalında bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Tarsus ilçesinde Atalar-Yeşiltepe arasında yer alan sulama kanalında bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını fark eden vatandaşlar olayı jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine ulaşan ekipler tarafından ceset kanaldan çıkarıldı. Cansız beden kesin ölüm nedeninin tespit edilebilmesi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Yapılan incelemelerde cesedin 1 Haziran Cumartesi günü ailesi tarafından kayıp olarak bildirilen Serkan Fidan adlı vatandaşa ait olduğu belirlendi.

İddiaya göre Fidan son olarak, Yunus Emre Mahallesi'ndeki evinden ekmek almak için markete giderken görülmüştü. Serkan Fidan'ın cesedini ailesi kıyafetlerinden teşhis etti.

aw222455-01.jpg

Jandarmanın olayla ilgili başlattığı tahkikat sürüyor.

Son Haberler
Ahmet Çakar 5 dakikada nasıl beraat ettiğini açıkladı Spor
Ahmet Çakar 5 dakikada nasıl beraat ettiğini açıkladı
Cinsel istismardan ölen bebeğin mezarını soruşturmayı yürüten komiser yaptırdı. Bu 'İyi insanlar iyi ki varlar' haberidir Gündem
Cinsel istismardan ölen bebeğin mezarını soruşturmayı yürüten komiser yaptırdı. Bu 'İyi insanlar iyi ki varlar' haberidir
Bahçedeki atıl malzemeler bir anda alev aldı. Mahalle seferber oldu Yerel Haberler
Bahçedeki atıl malzemeler bir anda alev aldı. Mahalle seferber oldu
Sivas’ta hafif ticari araçlar çarpıştı. 5 yaralı Gündem
Sivas’ta hafif ticari araçlar çarpıştı. 5 yaralı
Denizli'deki orman yangınının nedeni ortaya çıktı Gündem
Denizli'deki orman yangınının nedeni ortaya çıktı
Bursaspor temizlenmeli diyerek açıkladı Spor
Bursaspor temizlenmeli diyerek açıkladı
Altın fiyatlarında beklenmedik hareketlilik. Büyük düşüş için tarih verildi Ekonomi
Altın fiyatlarında beklenmedik hareketlilik. Büyük düşüş için tarih verildi