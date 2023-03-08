Menzil Cemaati Adıyaman’daki köyünde 1100 depremzede çocuğun bulunduğunu açıkladı. Kim verdi bu çocukları bunlara

Deprem felaketinde en fazla yıkımın yaşandığı kentlerden biri olan Adıyaman'da 2 bin 300’den fazla bina yıkıldı, 4 bin 600 kişi ise yaşamını yitirdi. Bu derece büyük bir yıkımın yaşandığı Adıyaman’da bürokraside en güçlü cemaatlerin başında gelen Menzil Cemaati’nin merkezi yer alıyor.

Deprem bölgesinden çocukların kaçırıldığı, tarikatlara verildiği tartışmaları hala sürerken, Menzil Cemaati, bin 1100 çocuğun “misafir edildiğini” açıkladı.

Öte yandan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kayıp olan depremzede çocuklar ile ilgili, gelen başvuru ve ihbarları, sağlık kuruluşlarındaki çocukları, sosyal medya taramalarından çıkarabilecekleri bilgileri tek tek kaydettiklerini belirterek, "Buralarda çocuklarımıza erişmeye ki önemli bir kısmının sağlık kuruluşlarında olduklarını varsayıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde cemaate ait Menzil köyü bulunuyor.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Bu alana Buhara Evleri adı verilen 41 bloktan oluşan bin daire inşa edildi. Cemaat, köydeki bu yapılarda toplam 7 bin 100 yetişkin depremzede ile 2 binin üzerinde çocuğun “misafir edildiğini” açıkladı. Yapılan son açıklamaya göre de Menzil Köyü’nde hâlâ 3 bin 850 yetişkin ile bin 1100 çocuk bulunuyor. Cemaat yöneticilerinin de bu köyde yaşadığı bilinirken deprem öncesine kadar köyde güvenlik üst düzeyde tutuluyor, cep telefonu ile çekim yapılmasına izin verilmiyordu.

ÇOCUKLARA TEKBİR İŞARETİ YAPTIRILDI

Menzil Cemaati’nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntüler ise tartışma yaratacak türden. Cemaat sosyal medya hesaplarından küçük çocukların “tekbir işareti yaptığı” fotoğrafları “Ne kadar misafirimiz varsa hepsinin gönüllerini ısıtmaya çalıştık” ifadeleriyle paylaştı. Paylaşılan bir başka videoda ise “Buhara Evlerinde depremzede çocuklara yönelik etkinliklerden biri” denilerek çocuklara dini sorular yöneltildiği görüldü.

(Menzil şeyhinin karşısında asker ve polis bu şekilde durdu.)

Ayrıca Menzil Cemaati’nin önemli isimlerinden biri olan Muhammed Saki el Hüseyni de deprem bölgesinden fotoğraflar paylaşıyor. Hüseyni’nin sosyal medya hesaplarından paylaştığı bir fotoğrafta askerler ile bir polisin, karşısında “el pençe divan” durduğu görüldü.

ÇOCUKLAR DAHA ÖNCE DE İSMAİLAĞA’YA VERİLMİŞTİ

Deprem felaketi nedeniyle birçok çocuğun ailesini kaybettiği veya çocukların kaybolduğu belirtiliyor. Depremin ilk günlerinden bu yana bazı depremzede çocuklara devlet tarafından sahip çıkılmadığı da iddia ediliyor. Bu iddialara ilişkin daha öne açıklama yapan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, "Deprem bölgesinde şu ana kadar ailelerine ulaşılamayan refakatsiz çocuklar konusunda tek yetkili kurum bakanlığımızdır” ifadelerini kullanmıştı.

Ancak bir süre önce gazeteci Alican Uludağ, Sakarya'da dokuz depremzede çocuğun annelerinin yanından alınarak müftülüğe ait olan, ancak işletmesi İsmailağa Cemaati'ne bağlı vakıf tarafından yürütülen bir yatılı Kur'an kursuna verildiğini ortaya çıkarmıştı. Adem adlı vakıf yöneticisi, "Mahmut Ustaosmanoğlu'nun müridiyim" diyerek "Kurs binası bize ait. Bu çocukları, kalacak yerleri olmadığı için Sakarya Müftüsü bize yönlendirdi. Biz de çocukları koruma altına aldık. Eğitimini Diyanet ile biz veriyoruz" demişti.