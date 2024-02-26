Kayıp gemi denizin dibinde yanlışlıkla bulundu. 120 yıldır herkes onu arıyordu

1904’te kaybolan geminin enkazının, kayıp kargosunu arayan bir şirket tarafından okyanus dibinde yanlışlıkla bulunduğu açıklandı.

73 metre uzunluğundaki SS Nemesis ve 32 mürettebatı, 9 Temmuz 1904'te Birleşik Krallık'ın Newcastle kentinden kömür yüklü şekilde yola çıkmıştı.

Geminin varış noktası Avustralya Melbourne'dü ancak SS Nemesis yolculuk sırasında kayboldu. Gemi son olarak Sidney şehrinin güneyindeki Wollongong kasabasının açıklarında dalgalarla boğuşurken görülmüştü.

Sonraki haftalarda gemideki Avustralya, Britanyalı ve Kanadalı mürettebattan bazılarının cesetleri, gemi enkazından parçalarla birlikte karaya vurmuştu.

O dönem tüm dünyanın yoğun ilgisine rağmen SS Nemesis'in enkazına bir türlü ulaşılamamıştı.

ŞANS ESERİ BULUNDU

Sidney açıklarında kayıp kargo konteynerları arayan bir şirket okyanusun dibinde geminin enkazına şans eseri denk gelirken, SS Nemesis'in kıyıdan 26 kilometre uzakta ve 160 metre derinlikte bulunduğu açıklandı.

İngiliz Milletler Topluluğu Bilim ve Sanayii Araştırmaları Örgütü (CSIRO) ağır hasarlı geminin eski fotoğrafları ve çizimleriyle su altında çekilen fotoğrafları karşılaştırarak enkazın SS Nemesis'e ait olduğunu teyit etti.

İncelemelerde, geminin ağır hasar aldığı tespit edilirken, araştırmacılar, geminin nasıl battığını da tespit etti.

Araştırmayı yapan bilim insanlarına göre, fırtına sırasında SS Nemesis'in motorunda sorun yaşanmaya başladı. Büyük bir dalganın vurmasıyla da can filikalarının suya indirilmesi zaman kalmadan battı.

Söz konusu olayda ölenlerin geride yaklaşık 40 çocuk bıraktığı belirtilirken, yapılan keşif sayesinde bu kişilerin atalarının başına ne geldiğini nihayet öğrenebilmesinin rahatlatıcı olduğunu söylendi.