Kastamonu'nun İnebolu ilçesi Güneşli köyünde iki yıldır imam hatip olarak görev yapan 27 yaşındaki İlker Topaloğlu, iddiaya göre 1 Kasım Cumartesi akşamı İnebolu ilçe merkezine gitti. Topaloğlu'dan bir daha haber alınamaması üzerine kent genelinde arama çalışması başlatıldı.

Kamera kayıtlarında Topaloğlu'nun aracının 1 Kasım Cumartesi saat 20.30 sıralarında İnebolu-Abana karayolunda seyir halinde olduğu tespit edildi.

ARAÇ İÇERİSİNDE ÖLÜ BULUNDU

Ekipler, İnebolu ilçesi İskele mevkiinde deniz kenarında gri renkli otomobilin olduğunu fark etti

İlker Topaloğlu'nun cansız bedeni deniz kıyısına yuvarlanan araçta bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.