Kayıp Narin için Diyarbakır Jandarma Komutanı'ndan flaş açıklama. 1 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları aralıksız sürüyor.

21 Ağustos'ta, saat 15.00 civarında Kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin Güran’ın ailesinin ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarına, 112 Acil Sağlık, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ekipleri katılıyor.

ARAMA ÇALIŞMALARINI YOĞUN ŞEKİLDE SÜRÜYOR

AFAD’a bağlı dalgıçlar, Narin’i bulmak amacıyla sulama kanalında arama yaptı. Jandarma ve diğer arama kurtarma ekipleri, mahallenin çevresi, kayalıklar, dere, sazlık alanlar, tarlalar ve mahalledeki atıl durumdaki alanlar, boş evler, ahırlar, samanlıklar ve bahçelerde arama çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, arama çalışmalarıyla ilgili olarak basın mensuplarına şu açıklamalarda bulundu:

"Her türlü ihbarı dikkatle değerlendiriyoruz. Şu an itibarıyla çember oldukça daralmış durumda. Devletin tüm imkanlarını seferber ettik ve kullanıyoruz. Sonuca çok yaklaştığımızı düşünüyoruz. Elimizde somut deliller ve ifadeler mevcut. Narin’in köydeki hareketlerini dakika dakika kayıt altına aldık ve bu deliller ışığında ilerliyoruz. İnşallah yakında sonuç alacağız.

Olayı adli bir vaka olarak değerlendiriyoruz ve tüm ihtimalleri göz önünde bulunduruyoruz. Açıklayamayacağımız pek çok olasılığı da dikkate alıyoruz. Aramalar geniş kapsamlı olarak devam ediyor ve en ufak ihtimali bile göz ardı etmiyoruz. Sonuç alacağımızdan eminiz."