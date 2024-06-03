Kayıp olarak aranan çocuk ölü halde bulundu

Düzenleme: Kaynak: AA
Kayıp olarak aranan çocuk ölü halde bulundu

İzmir'in Buca ilçesinde dünden beri kayıp olarak aranan 16 yaşındaki çocuk bir apartmanın otoparkında ölü halde bulundu.

Dün, Adatepe Mahallesi'nde yaşayan H.H.K'den (16) haber alamayan yakınları, polise kayıp ihbarında bulundu.

Dün çocuk içi başlatılan arama çalışmalarında bir bulguya rastlanmadı.

Bugün de devam eden arama çalışmalarında H.H.K, evlerinin yakınındaki bir apartmanın açık otoparkında yerde hareketsiz halde yatarken bulundu.

Yapılan ihbar sonrası belirtilen adrese sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, kayıp olarak aranan çocuğun yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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