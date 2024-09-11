Kayıp olarak aranan kişi ağaça asılı halde bulundu

Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Delikkaya köyünde kayıp olarak aranan epilepsi hastası bir kişi, ağaca asılı halde cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde gerçekleşti. Epilepsi hastası 59 yaşındaki N.K.'den bir süre haber alamayan yakınları, endişelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE ve Jandarma ekipleri geldi.

5 donanımlı araç ve 32 personelin katıldığı arama kurtarma çalışmaları sonucunda N.K.'nin ağaca asılı ölü olarak bulundu. Olayın intihar olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.