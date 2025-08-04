Kayıp olarak aranan kişinin yanmış cesedi bulundu

Düzenleme: Kaynak: AA
Kayıp olarak aranan kişinin yanmış cesedi bulundu

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kayıp olarak aranan kişinin yanmış cesedine ulaşıldı.

İlçeye bağlı Ciciler köyünde 24 Temmuz'dan beri kendisinden haber alınamayan Musa Gümüş'ün bulunması için jandarma tarafından çalışma başlatıldı.

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Madde bağımlısı olduğu öne sürülen Gümüş'ün cesedi, köy yakınlarından geçen D-650 kara yolunun kenarında motosikletiyle birlikte yanmış halde bulundu.

Sakarya'nın Geyve ilçesine bağlı Hacılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan, ardından Osmaneli sınırlarına sıçrayan yangında yandığı değerlendirilen Gümüş'ün cesedi, savcılık incelemesinin ardından Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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