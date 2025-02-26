Kayıp olarak aranan şahıs dolandırıcıların eline düşmüş!

Kaynak: İHA
Kayıp olarak aranan şahıs dolandırıcıların eline düşmüş!

Nevşehir'de kayıp olarak aranan A.N isimli şahsın aslında kayıp olmadığı, dolandırıcılar tarafından iletişim kurmasının engellendiği öğrenildi. Jandarma ekipleri, şahsı dolandırılmak üzereyken yakaladı.

Olay Nevşehir merkeze bağlı Çat beldesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre beldede ikamet eden A.N. isimli yaşlı adamdan yakınları bir süre haber alamadı. Mahalle muhtarı Jandarma ekiplerine kayıp ihbarında bulundu.

İhbar üzerine çalışma başlatan Jandarma ekipleri A.N.'nin kaybolmadığını, dolandırıcılar tarafından aranarak başka kişiler ile iletişim kurmasının da engellendiği öğrenildi. A.N.'nin telefonuna mesajlaşma uygulaması üzerinden Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanmış gibi sahte yakalama emri gönderilerek kandırıldığı başkaları ile iletişime geçmesi engellenerek bankamatik üzerinden dolandırıcının hesabına para göndermeye ikna edildiği esnada bulunarak dolandırılması engellendi.

Yapılan çalışmada şahsın dolandırıcılara vermek üzere olduğu 6 gr altın, 7 çeyrek altın ve 160 bin lira paranın da dolandırıcılara gönderilmesi engellendi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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