Kayıp olarak aranan şahsın cansız bedeni Asi Nehri’nde bulundu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kayıp olarak aranan şahsın cansız bedeni Asi Nehri’nde bulundu

Hatay'da kayıp olarak aranan 65 yaşındaki şahsın cansız bedeni Asi Nehri'nde bulundu.

Hatay'da kayıp olarak aranan 65 yaşındaki bir kişinin cansız bedeni Asi Nehri'nde bulundu.

Defne ilçesi Aknehir Mahallesi'nde Asi Nehri'nde bir ceset görüldüğü ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı su altı ve su üstü arama kurtarma ekipleri, cesedi bulmak için çalışma başlattı.

Yaklaşık bir saat süren arama-kurtarma çalışmaları sonucunda, kıyıdan 45 metre uzaklıktaki akıntıda takılı kalan 65 yaşındaki A.C.'nin cesedine ulaşıldı.

Yapılan kontrollerde, cesedin kayıp ihbarında bulunan vatandaş olduğu tespit edildi.

Şahsın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Kayıp olarak aranan şahsın cansız bedeni Asi Nehri’nde bulundu

Kayıp olarak aranan şahsın cansız bedeni Asi Nehri’nde bulundu

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