Kayıp olarak aranıyordu! Mesire alanında ölü bulundu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kayıp olarak aranıyordu! Mesire alanında ölü bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde kayıp olarak aranan şahıs mesire alanında ağaca asılı halde ölü olarak bulundu.

Olay, Zafer Mahallesi Pınarbaşı Mesire Alanı içerisinde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede piknik yapan vatandaşlar bir kadının baş örtüsü ile ağaca asılı halde olduğunu fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemelerde hayatını kaybeden kadının Gülşah Gezer (38) olduğu ve hakkında kayıp başvurusu bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kayıp olarak aranıyordu! Mesire alanında ölü bulundu

Kayıp olarak aranıyordu! Mesire alanında ölü bulundu

Kayıp olarak aranıyordu! Mesire alanında ölü bulundu

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