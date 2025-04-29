Kayıp sanılıyordu! Osman Hamdi Bey'in tablosu servet etti

İngiltere’deki Sotheby's Müzayede Evi’nde Osman Hamdi Bey'in kayıp olduğu düşünülen 'Kahve Hazırlamak' adlı tablosu açık artırmaya çıkarıldı.

52 MİLYON TL'YE SATIN ALINDI

Müzayede, 1881 tarihli tablo adı açıklanmayan bir alıcı tarafından 52 milyon TL’ye (1 milyon 16 bin pound) satın alındı.

Topkapı Sarayı'nın harem bölümü tasvir edilen tabloda, kahve hazırlayan iki genç kadın betimleniyor.

ESERLERİ CİDDİ RAKAMLARA ALICI BULUYOR

İlk Türk arkeoloğu ve çağdaş Türk müzeciliğinin kurucusu kabul edilen Osman Hamdi Bey, en çok bugün Pera Müzesi’nde sergilenen ‘Kaplumbağa Terbiyecisi’ eseriyle tanınıyor.

Osman Hamdi Bey’in pek çok eseri uluslararası müzayedelerde ciddi rakamlara alıcı bulunuyor.

Arkeoloji Müzesi’ni kuran, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin temelini atan Osman Hamdi Bey’in ‘Kur’an Okuyan Kız’ adlı eseri 2021'de 6.3 milyon sterline, o günün kuruyla 44,1 milyon liraya alıcı bulmuştu.

Osman Hamdi'nin 1879 tarihli 'Bursa Ulu Camii Önü' isimli tablosu ise geçen yıl Paris'teki açık artırmada 571 bin 500 Euro'ya satılmıştı.