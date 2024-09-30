Kayıp üniversiteli Rojin Van Gölü'nde aranıyor! Telefonu ve cüzdanı sahilde bulunmuştu

Geçtiğimiz cuma günü akşam saatlerinde arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyleyen ve kendisinden bir daha haber alınamayan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Rojin Kabaiş'in arama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

TELEFONU VE CÜZDANI BULUNMUŞTU

Van İl Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ekipleri, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi dalgıçları, telefon ve cüzdanın bulunduğu Van Gölü'nün üniversite sahilinde arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

KURBAĞA ADAMLAR GÖLE İNDİ

Bölgeye gelen "Kurbağa adamlar", su altı görüntüleme cihazları ve botlarla hem gölün derinliklerinde hem de kıyı bölgelerinde Kabaiş'in bulunmasına yönelik çalışmalarına devam etti. Polis atlı birliği de sahil boyunca devriye gezdi, çevredeki yerleşim alanlarında sürdürülen arama çalışmalarına katıldı.

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, arama çalışmaların yürütüldüğü bölgeye gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Sağlık ekiplerinin hazır bekletildiği bölgede Kabaiş'in ailesi ve yakınları, bekleyişlerini sürdürüyor.