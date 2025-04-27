Kayıp vatandaş jandarma ekipleri tarafından bulundu

Kaynak: İHA
Kayıp vatandaş jandarma ekipleri tarafından bulundu

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde kaybolan Abdülkadir Kahraman, gece boyunca süren arama çalışmalarının ardından sabaha karşı bulundu.

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi Süzgeçli köyünde ikamet eden Abdülkadir Kahraman'dan 26 Nisan günü saat 12.00'den itibaren haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatıldı.

Eleşkirt İlçe Jandarma Komutanlığından yapılan ihbarda, Kahraman'ın daha önce psikolojik sorunlar nedeniyle iki kez evinden kaçtığı, ilkinde İstanbul, ikincisinde ise Van ilinde bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

İhbar üzerine, Ağrı AFAD Müdürlüğü tarafından bir müdür, dört arama kurtarma teknisyeni, bir araç, bir amfibik araç ve bir drone ekibi olay bölgesine sevk edildi. Ekibimiz Aydoğdu köyüne ulaştığında, Eleşkirt İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Süzgeçli ve Aydoğdu köylerinde yaptığı aramalar sonucunda, Kahraman'ın Tutak ilçesi Dibelek köyü civarında görüldüğü bilgisine ulaşıldı.

Bu bilgi üzerine arama çalışmaları Eleşkirt ve Tutak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte Dibelek ve Mızrak köyleri çevresinde yoğunlaştırıldı. Ancak olumsuz hava ve arazi şartları ile vatandaşın tam olarak nerede olduğunun bilinmemesi nedeniyle saat 02.29'da arama çalışmalarına ara verildi.

Sabaha karşı ise devriye gezen Jandarma ekipleri tarafından kayıp vatandaş, Tutak ilçesi Dibelek köyü civarında sağ olarak bulundu. Kahraman'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kayıp vatandaş jandarma ekipleri tarafından bulundu

Kayıp vatandaş jandarma ekipleri tarafından bulundu

Son Haberler
Prof. Dr. Ahmet Ercan beklenen büyük İstanbul depremi için tarih verdi
Prof. Dr. Ahmet Ercan beklenen büyük İstanbul depremi için tarih verdi
Macron ve Zelenskiy’den Roma’da ateşkes zirvesi
Macron ve Zelenskiy’den Roma’da ateşkes zirvesi
Kedinin iple asılarak öldürülmesine hayvanseverlerden tepki
Kedinin iple asılarak öldürülmesine hayvanseverlerden tepki
Kanada'da festival kana bulandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Kanada'da festival kana bulandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Japonya'dan İsrailli turistlere soğuk duş! Savaş suçuna dair taahhüt istedi
Japonya'dan İsrailli turistlere soğuk duş! Savaş suçuna dair taahhüt istedi