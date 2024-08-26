Kayısı yemeden önce bilmeniz gereken 25 gerçek

Kayısının yüksek lif içeriği, sindirim sistemi dostu olmasını sağlar. Özellikle kabızlık problemi yaşayanlar için doğal bir çözümdür. Bir avuç kuru kayısı, bağırsakları harekete geçirir. Ama unutmayın, fazla lif tüketimi de karın ağrısı gibi sorunlara yol açabilir.

Diyetisyen Elif Yılmaz, kayısının vücut için tam bir enerji deposu olduğunu belirtiyor. Yılmaz’a göre, kayısı içerdiği yüksek lif oranı sayesinde sindirimi destekliyor ve bağırsak hareketlerini düzenliyor. “Günde bir avuç kayısı yemek, sağlıklı bir sindirim sistemi için harika bir yoldur” diyor.