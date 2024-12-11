Kaymakam'dan çiftçilere fidan desteği

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kaymakamlık tarafından "Bilecik Meyve Üretimi İle Daha Bir Güzel" projesi kapsamında çiftçilere 310 adet meyve fidan dağıtıldı. Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, fideleri kendi elleriyle çiftçilere dağıtarak, "Önceki yıllarda ilçemizde yapılan meyveciliği geliştirme projelerinin devam ediyor. Bu kapsamda "Bilecik Meyve Üretimi İle Daha Bir Güzel" projesi ile ilçemizdeki 22 üreticiye ceviz, badem, hurma, incir ve hünnap olmak üzere toplam 310 adet fidan dağıtımı gerçekleştirildi" dedi.

Öte yandan Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, "Bilecik Meyve Üretimi İle Daha Bir Güzel" projesi kapsamında üreticilere yüzde 50 hibeli olarak yapıldığı belirtti.