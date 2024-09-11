Kaymakamlığın makam aracını kontrol ettiren teğmen görevden alındı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kaymakamlığın makam aracını kontrol ettiren teğmen görevden alındı

Bolu'da kaymakamın makam aracına güvenlik kontrolü yaptıran teğmen görevden alındı.

Bolu’nun Dörtdivan ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret eden kaymakam vekili Oğuz Yiğit’in makam aracının nizamiye kapısının dışında güvenlik kontrolünden geçirilmesi nedeniyle hakkında soruşturma açılan İlçe Jandarma Komutanı Teğmen S.B.S. görevden alındı.

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İlçe Jandarma Komutanı Teğmen S.B.S.

Olay, geçen 26 Temmuz’da Dörtdivan İlçe Jandarma Komutanlığı'nda meydana geldi. İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyarete giden Dörtdivan Kaymakam Vekili Oğuz Yiğit’in resmi plakalı makam aracı, görevli askerler tarafından nizamiye girişinde durduruldu. İlçe Jandarma Komutanı Teğmen S.B.S.'nin emriyle, nizamiye girişindeki görevli asker tarafından Kaymakam Vekili Yiğit'in içinde bulunduğu resmi plakalı makam aracı güvenlik kontrolünden geçirilirken, aracın altı ve çevresi kontrol edildi. Bir süre nizamiye girişinde bekletildikten sonra makam aracının girişine izin verildi.

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Kaymakam Vekili Oğuz Yiğit

Kaymakam Vekili Oğuz Yiğit'in durumu rapor etmesi üzerine, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen S.B.S. hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında olayın incelenmesi için müfettiş görevlendirildi. Müfettiş, İlçe Jandarma Komutanlığı'na gün boyunca giren çıkan tüm araçlara aynı uygulamanın yapılıp yapılmadığını güvenlik kameralarından kontrol etti. Uygulamanın yalnızca kaymakam vekiline yönelik yapıldığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında Dörtdivan İlçe Jandarma Komutanlığı görevinden alınan Teğmen S.B.S., Bolu İl Jandarma Komutanlığı personeli olarak görevlendirildi. S.B.S. hakkında idari soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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