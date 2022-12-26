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DEVA'nın Sur'daki yürüyüşüne izin verilmedi

DEVA Partisi'nin Diyarbakır'ın Sur ilçesinde düzenlemek istediği 'Mavi Yelekliler' yürüyüşüne izin çıkmadı. Partililerin yürüyüşü Kaymakamlık tarafından engellendi.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 04:35
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Kaymakamlık izin vermedi. DEVA Partisinin yürüyüşü engellendi

DEVA'nın Sur'daki yürüyüşüne izin verilmedi
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Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi'nin Sur'da düzenlemek istediği 'Mavi Yelekliler' yürüyüşü 'bildirim sürelerine uyulmadığı' gerekçesiyle Kaymakamlık tarafından engellendi.

DEVA Partisi Sur İlçe Başkanı Sadrettin Tosunoğlu, "Sur ilçemizde partimizin gelenekselleşen mavi yelekliler yürüyüşünü gerçekleştirmek için yaptığımız başvurumuz haksız ve hukuksuz bir şekilde reddedilmiştir. Pazar günü saat 14.00’de yüreği DEVA için çarpan tüm teşkilatımızı Sur ilçe başkanlığımıza bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

Bugün saat 14.00'da Sur İlçe Başkanlığı önünde toplanan partililer, bu kez de polis engeliyle karşılaştı. 

'HAKSIZ VE HUKUKSUZCA ENGELLENMİŞTİR"

Şeyh Said Meydanı’nda yapılan basın açıklamasında "Türkiye'nin her yerinde gerçekleştirdiğimiz gibi #Sur ilçemizde bugün yapacağımız Mavi Yelekliler yürüyüşü maalesef Valilik tarafından haksız ve hukuksuzca engellenmiştir. Hak arayışımız sizin hukuksuz düzeninizi, keyfiliğinizi yenecek. Endişeye mahal yok. Biz bu nöbetleşe zorbalık dönemini sona erdireceğiz" denildi.

DEVA Partisi Teşkilat İşleri Başkanı Sadullah Ergin de kaymakamlığın tavrına tepki göstererek "Mavi yelekliler dalga dalga büyürken, keyfi ve hukuksuz engellemeleriniz ancak azmimizi arttırır" ifadelerini kullandı.

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