Kaynanasıyla ilişki yaşayan adamın sorusu Esra Ezmeci'yi çıldırttı

Ünlü psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesaplarına takipçilerinden gelen soruları teker teker cevaplamaya devam ediyor.

Ezmeci, Instagram'ın 'Bana Soru Sor' özelliğiyle takipçilerinin sorunlarını, verdiği yanıtlarla çözmeye çalışıyor.

Zaman zaman kendisini çileden çıkaran sorularla da karşılaşan ünlü psikoloğa gelen bir soru, yine kendisini kızdırdı.

GELEN SORUYA ÇILDIRDI

Ezmeci'ye bir takipçisi, "Kaynanamla beraber ilişki yaşıyorum 2 yıldır, kaynanam beni sürekli istiyor. Sizce bu normal mi?" diye sordu.

"EŞİNİZE DAHA FAZLA HAKSIZLIK YAPMAYIN"

Ezmeci, bu soruya karşılık olarak, "Bence burada hiçbir şey normal değil, siz de dahil. Bir an önce bu durumu sonlandırın. Eşinize daha fazla haksızlık yapmayın. Eşinizle de evliliğinizi sonlandırmanız doğru olur" yanıt verdi.

Esra Ezmeci'ye gelen bu soru, sosyal medyanın da gündemine oturdu.