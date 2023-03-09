9 Mart 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Kayseri Emniyeti bin 23 hesabı takibe aldı 

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, yaşanan depremlere ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan bin 23 hesap takibe alındı.

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 16:17
Takip Et

Kayseri Emniyeti bin 23 hesabı takibe aldı 

Kayseri Emniyeti bin 23 hesabı takibe aldı 
+
Aa
-

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından depremlere ilişkin sosyal medya platformlarında, vatandaşlar üzerinde korku ve panik oluşturmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen hesaplarla ilgili 7/24 esasına göre sanal devriye hizmetleri yürütüldü.

Yapılan çalışmalar sonucunda bin 23 hesap yöneticisi ile ilgili de gerekli çalışmalar yapıldı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü kurumsal e-posta adresine ise 335 adet e-posta ihbarı bildirilirken, ilgili birimlerle koordineli şekilde yapılacak çalışmalar sonucu yasal işlemler yapılacak. 

 Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de 2 gün önce düzenlediği basın toplantısında sosyal medya paylaşımlarında halkı korkuya ve paniğe sevk eden sayfalar hakkında işlem yapılacağı ve takip edileceğini söylemişti.  (İHA)                                       

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Partilerin oyu dikkat çekti. Üçüncü anket bomba gibi patladı Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
1
﻿Partilerin oyu dikkat çekti. Üçüncü anket bomba gibi patladı Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Partilerin oyu dikkat çekti. Üçüncü anket bomba gibi patladı Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Sözcü TV'de istifa depreminin nedeni belli oldu
2
﻿Sözcü TV'de istifa depreminin nedeni belli oldu
﻿Sözcü TV'de istifa depreminin nedeni belli oldu
﻿Zaniolo'nun annesini gören büyüleniyor. GS'li futbolcu ''Şu fotoğrafları atmayı bırak anne'' diyerek isyan etti
3
﻿Zaniolo'nun annesini gören büyüleniyor. GS'li futbolcu ''Şu fotoğrafları atmayı bırak anne'' diyerek isyan etti
﻿Zaniolo'nun annesini gören büyüleniyor. GS'li futbolcu ''Şu fotoğrafları atmayı bırak anne'' diyerek isyan etti
﻿Saadet Partisi'nden AKP'ye çok sert Erbakan tepkisi
4
﻿Saadet Partisi'nden AKP'ye çok sert Erbakan tepkisi
﻿Saadet Partisi'nden AKP'ye çok sert Erbakan tepkisi
﻿Sedat Peker'den Yılmaz Özdil paylaşımı. Her şeyi göze aldı demek ki
5
﻿Sedat Peker'den Yılmaz Özdil paylaşımı. Her şeyi göze aldı demek ki
﻿Sedat Peker'den Yılmaz Özdil paylaşımı. Her şeyi göze aldı demek ki
﻿Güvenlikçi genç işinden olma pahasına video çekip bu sözleri söyledi. Kardeşim kötü bir şey söyleme. İşinden olursun diye mesaj geldi
6
﻿Güvenlikçi genç işinden olma pahasına video çekip bu sözleri söyledi. Kardeşim kötü bir şey söyleme. İşinden olursun diye mesaj geldi
﻿Güvenlikçi genç işinden olma pahasına video çekip bu sözleri söyledi. Kardeşim kötü bir şey söyleme. İşinden olursun diye mesaj geldi
﻿Haluk Levent duyurdu: Gidiyorum
7
﻿Haluk Levent duyurdu: Gidiyorum
﻿Haluk Levent duyurdu: Gidiyorum
﻿FIFA Başkanı Infantino'nun Surinam'dan Cenevre'ye özel uçak davası sonuçlandı
﻿FIFA Başkanı Infantino'nun Surinam'dan Cenevre'ye özel uçak davası sonuçlandı
﻿FIFA Başkanı Infantino'nun Surinam'dan Cenevre'ye özel uçak davası sonuçlandı
﻿Fransa'da grevdeki işçiler stadın elektriğini kesti
﻿Fransa'da grevdeki işçiler stadın elektriğini kesti
﻿Fransa'da grevdeki işçiler stadın elektriğini kesti
﻿Rizespor'dan Bodrum'a gözdağı: İbrahim Olawoyin'den flaş çıkış
﻿Rizespor'dan Bodrum'a gözdağı: İbrahim Olawoyin'den flaş çıkış
﻿Rizespor'dan Bodrum'a gözdağı: İbrahim Olawoyin'den flaş çıkış
﻿Metin Gürcan hakkındaki casusluk davası ertelendi
﻿Metin Gürcan hakkındaki casusluk davası ertelendi
﻿Metin Gürcan hakkındaki casusluk davası ertelendi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.