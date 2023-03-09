Kayseri Emniyeti bin 23 hesabı takibe aldı 

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından depremlere ilişkin sosyal medya platformlarında, vatandaşlar üzerinde korku ve panik oluşturmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen hesaplarla ilgili 7/24 esasına göre sanal devriye hizmetleri yürütüldü.

Yapılan çalışmalar sonucunda bin 23 hesap yöneticisi ile ilgili de gerekli çalışmalar yapıldı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü kurumsal e-posta adresine ise 335 adet e-posta ihbarı bildirilirken, ilgili birimlerle koordineli şekilde yapılacak çalışmalar sonucu yasal işlemler yapılacak.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de 2 gün önce düzenlediği basın toplantısında sosyal medya paylaşımlarında halkı korkuya ve paniğe sevk eden sayfalar hakkında işlem yapılacağı ve takip edileceğini söylemişti. (İHA)