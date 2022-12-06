Kayseri Havalimanındaki şoförü Malatya Havalimanı'na Müdür Yardımcısı yapıp iki gün eski iş yerine şef olarak atadılar

Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin son 2 yılda 250 çalışanı oldukça ilginç yöntemlerle terfi ettirdi. Halk TV yazarı İsmail Saymaz, Kayseri Havalimanı’nda şoför olarak çalışan bir kişinin Önce Malatya Havalimanı’na müdür yardımcısı olarak atandığını 2 gün sonra ise Kayseri Havalimanı’na şef olarak döndüğünü yazdı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin mevcut yasaların arkasından dolandığının altını çizen Saymaz, söz konusu torpili yargının iptal ettiğini söyledi.

İsmail Saymaz’ın “Talih kuşu değil, torpil kuşu!” başlıklı yazısından ilgili bölüm şöyle:

Kayseri Havalimanı’ndan şoför olarak çalışan K.Ö.’nün başına 9 Eylül 2020 sabahı ‘torpil kuşu’ kondu. Hiçbir eğitimi, tecrübesi ve yeterliliği olmadığı halde Malatya Havalimanı’na müdür yardımcısı olarak atandı.

K.Ö., bu makamda ancak iki gün kaldı.

Malatya’ya gitmedi bile.

Ve 11 Eylül’de, eski görev yeri olan Kayseri Havalimanına şef sıfatıyla döndü.

K.Ö.’nün iki günlük terfi macerası sizin de başınızı döndürmüş olmalı diye düşünüyorum. K.Ö., Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nde (DHMİ) iki yıldır yasanın etrafından dolanarak, kayrıldığı iddia edilen 250 çalışandan biri.

K.Ö. ve diğer torpilli yandaşlar ilk önce DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin’in takdiriyle havalimanı müdür yardımcısı yapılıyor. Bir iki sün sonra, liyakat ve görevde yükselme sınavıyla gelebilecekleri kadrolara, sanki müdür yardımcılığından bir alt göreve getirilmişler gibi yukarıdan aşağıya atanıyorlar.

DHMİ yasayı istismar ediyor

DHMİ Genel Müdürü Keskin, kurumda kadrolaşmak amacıyla Personel Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’ndeki boşluğu istismar ediyor.

Yönetmeliğe göre, havalimanı müdürü ve müdür yardımcılığı pozisyonları görevde yükselme sınavına tabi değil.

Müdür yardımcılığı için kriter belirlenmemiş.

İdarenin takdirine bırakılmış.

“Gayret ve çalışmaları ile emsallerine göre başarılı görev yapanlar arasından” seçileceği vurgulanıyor.

Torpilli yandaşlar bu yöntemle ilk önce havalimanlarına müdür yardımcısı yapılıyor. Ardından ikinci ve asıl işlem gerçekleştiriliyor.

Sanki daha alt bir makama getirilmiş gibi, sınav ve yeterlilikle gelinebilecek şef, baş mühendis, teknik şef ve şube müdürü görevlerine atanıyorlar.

Neye göre?

Devlet Memurları Kanunu’nun 68. maddesine göre!

Çünkü bu maddede “Kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzeyde olan görevlere veya alt görevlere sınava tabi tutulmadan atama yapılabilir” deniyor.

Yargı torpili iptal etti

Birleşik Taşımacılık Sendikası (BTS) Havacılık Şubesi Hukuk Sekreteri Osman Karaman, 25 atamayı yargıya taşıdı.

Bunlardan biri de K.Ö.’nün şöförlükten müdür yardımcılığına, iki gün sonra şefliğe atanmasına ilişkindi.

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi, 26 Ekim’de Karaman’ı haklı buldu.

Karardan:

“Şoför kadrosunda görev yapan kişinin önce görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavına tabi olmayan havalimanı yardımcısı kadrosuna atandığı, bu kişinin görevi yürütmeden üç gün sonra görevde yükselme sınavına tabi olan şef kadrosuna atandığı, başka kişiler için de aynı işlemlerin yapıldığı, kurumda görevden yükselme sınavını bekleyen ve sınava hazırlanan kişilerin olacağı dikkate alındığında işlemde kamu yararına, hizmet gereklerine ve hukuka uyarlık bulunmamıştır”