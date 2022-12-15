Kayseri'de 18 firari hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 18 hükümlü yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. (AA)
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