Kayseri’de 209 bin 400 dal makaron ele geçirildi

Kaynak: İHA
Kayseri’de 209 bin 400 dal makaron ele geçirildi

Kayseri'de polis ekipleri kaçakçılığa geçit vermiyor. Düzenlenen operasyonda 209 bin 400 dal dolu makaron ele geçirildi.

Kayseri'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.K.'nın (31) dış illerden temin ettiği kaçak tütün ve makoronları İncesu ilçesinde bir depoda sigara haline getirerek piyasaya süreceği bilgisi üzerine harekete geçti.

aw387446-01.jpg

Depoya operasyon düzenleyen ekipler; şüpheliyi gözaltına alırken, arama yaptı. Yapılan aramalarda; 209 bin 400 dal doldurulmuş makaron, 1 ton 200 kilo kaçak tütün ve 7 bin 800 adet boş sigara paketi ele geçirildi.

aw387446-02.jpg​​​​​​​

Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

Son Haberler
Kartalkaya davasında tutuklu sayısı 22 oldu
Kartalkaya davasında tutuklu sayısı 22 oldu
Çin'in döviz rezervleri 3 trilyon 209 milyar dolara geldi
Çin'in döviz rezervleri 3 trilyon 209 milyar dolara geldi
Suriye'de Türkmen Meclisi binası törenle hizmete açıldı
Suriye'de Türkmen Meclisi binası törenle hizmete açıldı
Kahvehanede sandalyeler havada uçtu!
Kahvehanede sandalyeler havada uçtu!
Manisa’da korkunç kaza! Otomobiller hurdaya döndü
Manisa’da korkunç kaza! Otomobiller hurdaya döndü