Kayseri'de fabrika işçilerinin taşındığı servis midibüsü devrildi

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde, fabrika işçilerini taşıyan servis midibüsü, yağışlı havada kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 6 kişi yaralandı.

KAYNAK: DHA
Kayseri'de fabrika işçilerinin taşındığı servis midibüsü devrildi

Kaza, akşam saat 20.00 sıralarında, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda meydana geldi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir fabrikadan çıkan işçileri taşıyan Cengiz D. (58) idaresindeki 38 P 0430 plakalı servis midibüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kazada midibüste bulunan 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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