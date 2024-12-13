Kayseri'de göstere göster özel halk otobüsündeki hırsızlık yaptı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Kayseri’de özel halk otobüsünden bir yolcuya ait matkap setini çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı. Otobüsün kamerasına yansıyan görüntü zanlının matkap setini aldığı anlar anbean kaybedildi.

Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, özel halk otobüsünden bir başkasına ait matkap setinin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Bu kapsamda güvenlik kamerası inceleyen ekipler, hırsızlığı T.B.'nin (36) gerçekleştirdiğini tespit etti. Şüpheli, belirlenen adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Çalınan malzemeler sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan T.B., polis merkezine götürüldü.

Otobüsün güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelinin bir başka koltukta duran matkap setine uzanarak önce önündeki koltuğa bıraktığı, ardından kucağına aldığı görüldü. Olayla ilgili incele sürdürülüyor.

Kayseri'de göstere göster özel halk otobüsündeki hırsızlık yaptı

Kayseri'de göstere göster özel halk otobüsündeki hırsızlık yaptı

Kayseri'de göstere göster özel halk otobüsündeki hırsızlık yaptı

Kayseri'de göstere göster özel halk otobüsündeki hırsızlık yaptı

Son Haberler
Arkas Spor Fenerbahçe deplasmanında
Arkas Spor Fenerbahçe deplasmanında
Merakla beklenen Mecha Break'in çıkış tarihi belli oldu
Merakla beklenen Mecha Break'in çıkış tarihi belli oldu
Otomobilden uyuşturucu ve kesici aletler çıktı: 3 tutuklama
Otomobilden uyuşturucu ve kesici aletler çıktı: 3 tutuklama
Antalya’da otomobil bisiklete çarptı: 1 yaralı
Antalya’da otomobil bisiklete çarptı: 1 yaralı
Mehmet Şimşek yeni hedefini belirledi. Artık onlarda vergi verecek
Mehmet Şimşek yeni hedefini belirledi. Artık onlarda vergi verecek