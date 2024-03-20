Kayseri’de haber alınamayan çift evlerinde ölü bulundu

Kayseri’nin Develi ilçesi Köseler Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Nezir ve Hüsne Güçlü çiftinden haber alamayan yakınları durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Eve giren ekipler çifti hareketsiz yatarken buldu.

EVLERİNDE HAYATINI KAYBETTİLER

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde Nezir ve Hüsne Güçlü çiftinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Jandarma ekiplerinin çalışmasının ardından Güçlü çiftinin cenazeleri otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.