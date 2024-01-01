Kayseri’de husumetliler arasındaki kavgada silahlar konuştu

Olay, Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Argıncık Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, E.M. ve İ.Y. aralarında husumet bulunan, kimliği belirsiz yabancı uyruklular tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Saldırı esansında yoldan geçmekte olan S.E. ve D.E.’de kurşunların hedefi oldu. Vücutlarına saçma isabet eden 4 kişi yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Polis kaçan saldırganları yakalamak için geniş çaplı çalışma yürütürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.