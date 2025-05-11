Kayseri’de kaçak tütün operasyonu: 50 bin makaronla yakalandılar!

Kaynak: İHA
Kayseri’de kaçak tütün operasyonu: 50 bin makaronla yakalandılar!

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonuyla 70 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucu, bir şahsın evinde makinelerle sigara üretip piyasaya süreceği bilgisi alındı. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda M.M.A. gözaltına alındı. Aramalarda 50 bin dal makaron, 1 elektrikli sigara dolum makinesi ve 70 kilo kaçak tütün bulundu.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızı sahte ürünlere karşı dikkatli olmaya çağırıyoruz. Halkımızın sağlığını ve huzurunu tehdit edenlere karşı kararlı mücadelemiz kesintisiz sürecek.” ifadelerine yer verildi.

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