Kayseri'de kaza: 5 yaralı

Kaynak: İHA
Kayseri'de kaza: 5 yaralı

Kayseri'de meydana gelen kazada 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gesi Fatih Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde 07 ASD 196 plakalı otomobil ile 38 UK 403 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri refüje çıkarken, çevredekiler durumu yetkililere bildirdi.

aw278801-04.jpg

İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti. Otomobillerde bulunan 5 yaralı, ambulanslarla şehirdeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan otomobiller ise incelemelerin ardından bulundukları yerden kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Haberler
Çalışma Bakanı tahsilat başlatacakları CHP'li belediyeleri açıkladı
Çalışma Bakanı tahsilat başlatacakları CHP'li belediyeleri açıkladı
Trabzonspor'un acil ihtiyacını açıkladı
Trabzonspor'un acil ihtiyacını açıkladı
Piatek mucizeyi başardı. Alex de Souza neye uğradığını şaşırdı
Alex de Souza neye uğradığını şaşırdı
1 kilosu araba fiyatına. Bu balı yemeye kıyamazsınız
1 kilosu araba fiyatına. Bu balı yemeye kıyamazsınız
İsrail sivillerin sığındığı okulu vurdu: 11 ölü
İsrail sivillerin sığındığı okulu vurdu: 11 ölü