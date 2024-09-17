Kayseri'de keçe fabrikasında yangın çıktı

Kayseri'de Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan bir keçe fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor. 18. Cadde'de yer alan fabrikada, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.

Yangın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaklaşık 15 bin metrekarelik alana sahip fabrikanın 10 bin metrekarelik kapalı alanında yangının etkili olduğu bildiriliyor. Yangın sonucu fabrikanın çatısı tamamen çökmüş durumda.

Alevlere Kayseri OSB ve Büyükşehir Belediyesi'ne ait toplam 25 itfaiye aracı ve 97 personel tarafından müdahale ediliyor. Ayrıca, Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü araçları ve emniyetin toplumsal müdahale aracı da yangına müdahale etmekte. Yangında yanan malzemeler, iş makineleri yardımıyla taşınıyor.

Olay yerine gelen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, itfaiye ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.