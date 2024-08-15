Kayseri'de kızının erkek arkadaşını öldüren zanlı 46 gün sonra Adana'da yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet şüphelisi 36 yaşındaki Ş.A.'yı Adana İl Emniyet Müdürlüğü ile yapılan ortak operasyonla yakaladı. Ş.A., gözaltına alındıktan sonra işlemleri tamamlanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Olay, 1 Temmuz'da gerçekleşmişti. Ş.A., kızı T.A.'nın erkek arkadaşı O.C.G.'yi tabancayla vurarak yaralamıştı. O.C.G., ağır yaralı olarak kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.