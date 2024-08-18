Kayseri'de trafik magandaları kendilerinin ve başkalarının hayatını tehlikeye attı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kayseri'de trafik magandaları kendilerinin ve başkalarının hayatını tehlikeye attı

Kayseri'de trafikte ilerleyen bir üstü açık otomobilde bulunan iki kişinin tehlikeli davranışları endişeye neden oldu.

Trafik magandaları dehşet saçtı!

Olay, Çorakçılar Mahallesi Şehit Miralay Nazım Bey Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Üstü açık araçta, iki kişinin bacaklarını dışarı sarkıtarak yolculuk ettiği görüldü, bu durum çevredeki vatandaşlarda büyük bir şaşkınlığa neden oldu.

Söz konusu kişiler, yüksek hızda ilerleyen otomobilde tehlikeli hareketler yaparak adeta tehlikeye davetiye çıkardı. Bu anlar, başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Bir süre sonra otomobil, gözden kayboldu.

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