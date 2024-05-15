Kayseri'de pazarcılar arasında tabanca ve bıçaklı kavga: 5 yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yer alan Mimarsinan Semt Pazarı'nda esnaf iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma; tabanca, bıçak ve sopalı kavgaya dönüştü.

Kavga sonucu Ümit O. ve Beytullah B. tabanca, Ayhan B. bıçak, Bayram B. ile Mutlu Can B. ise sopayla yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 5 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalar sonucunda 2 adet tabanca ve 20 adet fişek ele geçirildi.

Şüphelilerden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1'i ise ev hapsine çarptırıldı.