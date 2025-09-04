Kayseri’de şok olay! Cami tuvaletinde kan aktı!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kayseri’de şok olay! Cami tuvaletinde kan aktı!

Kayseri’nin bir caminin tuvaletinde korkunç bir olay yaşandı. F.P. (38) ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında başlayan tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada F.P., aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı.

Olay, saat 13.00 sıralarında, Melikgazi ilçesi Esentepe Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı'ndaki Sevim Kumlu Camisi'nin tuvaletinde meydana geldi. F.P. ile kimliği henüz öğrenilemeyen kişi arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. F.P., kavgada bıçakla ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bıçaklandıktan sonra kaçmaya çalışıp, bir taksi durağının önünde yere yığılan F.P., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

