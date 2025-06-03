Kayseri’de şok olay! Tüfekle saldırdı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Kayseri Talas’ta gece yarısı çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. A.A.’nın tüfekle vurduğu üç kişi yaralandı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Talas ilçesi Reşadiye Mahallesi Huzur 1 Sokak'ta meydana geldi. A.A. ile H.A.E. (20), D.E. (20) ve B.E. (51) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüye tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada H.A.E., D.E. ve B.E., A.A. tarafından tüfekle vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, gözaltına alınan A.A., polis merkezine götürüldü.

sokakta-tartistigi-3-kisiyi-tufekle-vurd-747227-220584.jpg

sokakta-tartistigi-3-kisiyi-tufekle-vurd-747228-220584.jpg

sokakta-tartistigi-3-kisiyi-tufekle-vurd-747229-220584.jpg

sokakta-tartistigi-3-kisiyi-tufekle-vurd-747231-220584.jpg

sokakta-tartistigi-3-kisiyi-tufekle-vurd-747231-220584-001.jpg

sokakta-tartistigi-3-kisiyi-tufekle-vurd-747233-220584.jpg

sokakta-tartistigi-3-kisiyi-tufekle-vurd-747234-220584.jpg

Son Haberler
Kurban eti tüketiminde bilim ne diyor? Uzmanlar uyarıyor!
Kurban eti tüketiminde bilim ne diyor? Uzmanlar uyarıyor!
İntihar süsü vermişti: Şeytani planı mektupta ortaya çıktı!
Şeytani planı mektupta ortaya çıktı!
Memur ve emekli zammında kritik oran belli oldu
Memur ve emekli zammında kritik oran belli oldu
Haziran ayı kira zam oranı belli oldu! TÜİK verileri açıklamıştı...
Haziran ayı kira zam oranı belli oldu! TÜİK verileri açıklamıştı...
TÜİK Mayıs ayı enflasyonunu açıkladı
TÜİK Mayıs ayı enflasyonunu açıkladı