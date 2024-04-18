Kayseri'de sokaktaki tartışmada öldürüldü

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Keykubat Mahallesi Akıncılar Caddesi’nde, 3 katlı binanın önünde meydana bıçaklı saldırı meydana geldi.

Sokak ortasında Mehmet P. ile Afganistan uyruklu Abdul Shaid Zahin arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kavgada Mehmet P., önce park halindeki 11 EC 280 plakalı otomobile taşla zarar verirken, ardından da Abdul Shaid Zahin’i bıçaklayarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Zahin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Abdul Shaid Zahin’in cenazesi, yapılan inceleme sonrası otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Polis, Mehmet P.’yi yakalamak için çalışma başlattı.