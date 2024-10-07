Kayseri'de suç makinesi yakalandı: 13 kaydı var

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kayseri'de suç makinesi yakalandı: 13 kaydı var

Kayseri'nin Develi ilçesinde "silahla yaralama" olayına karışan ve 13 suç kaydı bulunan şahıs yakalandı.

Kayseri'nin Develi ilçesinde "silahla yaralama" olayına karışan ve 13 suç kaydı bulunan K.Y. (26), yakalandı.

Develi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede gerçekleşen "silahla yaralama" olayının şüphelisinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, belirlenen adrese düzenlediği operasyonla K.Y. "yi yakaladı. Şüphelinin "Hırsızlık', "Tehdit', "Hakaret', "Kasten yaralama', "Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma', "Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri imal, ithal veya ihraç etme" ve "Görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından toplam 13 suç kaydı olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli K.Y., polis merkezine götürüldü.

Kayseri'de suç makinesi yakalandı: 13 kaydı var

Son Haberler
Arkas Spor, Efeler Ligi’nden çekiliyor
Arkas Spor, Efeler Ligi’nden çekiliyor
Pendik’teki rezidans da silah üretmişler! Piyasa değeri 15 milyon lira
Pendik’teki rezidans da silah üretmişler! Piyasa değeri 15 milyon lira
Çin'in döviz rezervleri eylülde 3 trilyon 316 milyar dolara ulaştı
Çin'in döviz rezervleri eylülde 3 trilyon 316 milyar dolara ulaştı
2024 Nobel Tıp Ödülü'nün sahibi belli oldu
2024 Nobel Tıp Ödülü'nün sahibi belli oldu
Kocaeli'de 2 otomobil çarpıştı: 2 çocuk yaralı
Kocaeli'de 2 otomobil çarpıştı: 2 çocuk yaralı