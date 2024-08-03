Kayseri'de şüpheli ölüm: 11. kattan düştü!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kayseri'de şüpheli ölüm: 11. kattan düştü!

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 11. katın balkonundan düşen şahıs yaşamını yitirdi.

Kayseri'de şüpheli ölüm

Alınan bilgilere göre, ilçedeki Alparslan Mahallesi Kızılırmak Caddesi üzerinde yer alan 13 katlı bir binada yaşanan olayda, 40 yaşındaki H.İ.Ş., 11. kattaki evinin balkonundan düştü.

Durumun yetkililere bildirilmesiyle birlikte olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontroller sonucunda H.İ.Ş.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Polis tarafından yapılan incelemelerin ardından H.İ.Ş.'nin cenazesi hastane morguna götürüldü. Talihsiz adamın yakınları acı haberi alır almaz olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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